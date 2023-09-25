Корреспондент заявил, что на площади Республики в Ереване вновь собираются протестующие

В сети появился ролик прямо с площади в Ереване, где собираются протестующие. Изначально активисты призывали собраться к шести часам, но произошла задержка. Отмечается, что сегодня, 25 сентября 2023, там сконцентрировано гораздо больше прессы.

К протестующим, по словам Косарева, присоединились студенты. Активисты надеются на то, что движение будет нарастать с каждым днем. Оппозиция объявила протесты в режиме «нон-стоп», что и наблюдается в последнее время.

Акции протеста уже были с 6 до 11 часов утра. За все дни арестовали порядка 180 протестующих. Однако сами активисты говорят, что их число перевалило за отметку в 200 человек.