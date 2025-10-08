Кортеж главы Эквадора Нобоа обстреляли неизвестные

Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа стал жертвой вооруженного нападения в кантоне Каньяр. Эту информацию распространил радиоканал Radio Atalaya.

Отмечается, что инцидент случился, когда президент ехал на важное мероприятие.

«Кортеж президента Даниэля Нобоа был атакован в кантоне Каньяр. Выстрелы были произведены по автомобилям, в которых находились глава государства и другие представители правительства», — говорится в сообщении радиостанции Ràdio X.

Пресс-служба президента подтвердила, что произошло нападение. Инцидент произошёл, когда Нобоа направлялся в Каньяр, чтобы объявить о планах строительства очистных сооружений стоимостью 4,5 миллиона долларов и ввести в эксплуатацию системы канализации.

Пресс-служба президента Эквадора заявила, что нападение было организовано радикальными группировками. В кортеже главы государства, помимо представителей правительства, были и гражданские лица.

К слову, это не первый случай нападения на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа. 11 сентября 2024 года в городе Отавало произошло нападение, в котором участвовало около 350 человек. В составе кортежа находились представители ООН и Евросоюза, посол Италии и представитель Ватикана. Из-за угрозы для жизни и здоровья пассажиров конвою пришлось прекратить движение и открыть огонь.