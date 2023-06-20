Кортнев принес публичные извинения полицейскому за непристойный жест

В своих социальных сетях солист «Несчастного случая» выложил видео, в котором решил еще раз извиниться перед сотрудником полиции за неприличное и оскорбительное поведение. Об этом сообщает сайт aif.ru

Как известно, в феврале текущего года музыкант показал полицейскому непристойный жест. Он объясняет это тем, что был взбешен из-за того, что концерт его группы в Новосибирске отменили по причине технических неполадок. По словам Кортнева, который был «раздосадован», из-за своего нестабильного состояния он оскорбил человека при исполнении должности.

В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело. Сам Кортнев считает, что это незаслуженно. Он ранее уже извинился перед сотрудником, но решил сделать это еще раз, только опубликовав свои слова в соцсетях.