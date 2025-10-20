Кошачьи «алименты»: в Стамбуле мужчина может 10 лет платить за питомцев после развода
Hürriyet: житель Стамбула будет содержать питомцев бывшей жены
Фото: [Фото: istockphoto.com/1001slide]
В Стамбуле рассматривается необычное бракоразводное дело: суд может обязать мужчину в течение 10 лет выплачивать бывшей жене средства на содержание двух котов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.
Согласно материалам дела, пара прожила в браке два года, но из-за несовместимости характеров приняла решение о разводе. Ключевой особенностью процесса стало то, что после расторжения брака оба питомца останутся с женой.
Суд рассматривает предложение о назначении бывшему супругу регулярных выплат:
- периодичность — раз в три месяца;
- сумма — 10 тыс. турецких лир (около $240);
- срок — 10 лет;
- условие — ежегодная индексация суммы в зависимости от уровня инфляции.
Ближайшее заседание по этому неординарному делу запланировано на ближайшие дни.
