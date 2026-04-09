Кошатники против собачников: кто на самом деле больше любит своих четвероногих друзей

Свежий опрос показал, что 58% россиян выбирают кошек, но владельцы собак чаще мечтают брать питомцев в офис и снимать их в кино. Об этом пишет РИА Новости.

Новое социологическое исследование раскрыло особенности взаимоотношений жителей России со своими домашними животными. Согласно свежим данным, любители кошек удерживают лидерство по численности, однако владельцы собак демонстрируют более высокую вовлеченность в жизнь своих подопечных.

Статистика симпатий и офисные будни

Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом «Лапки LIVE», 58% респондентов причисляют себя к поклонникам кошек, в то время как доля сторонников собак достигла 42%. Исследование показало интересную тенденцию в вопросе совмещения работы и заботы о животных: 41% хозяев псов мечтают брать их в офис. Среди владельцев кошек идею работы в компании питомца поддерживают лишь 29%. При этом более 35% любителей кошачьих предпочитают дистанционный контроль и часто используют видеокамеры для наблюдения за своими любимцами.

Традиции празднования и медийная активность

Различия в поведении владельцев ярко проявляются в отношении к праздникам и социальным сетям. Почти 70% собачников радуют своих четвероногих сожителей подарками на день рождения или Новый год, тогда как среди кошатников эта цифра не превышает 30%. Также выяснилось, что владельцы собак активнее занимаются продвижением питомцев: 31% из них создают для животных личные аккаунты в соцсетях, против 22% у кошатников. Кроме того, 38% хозяев псов грезят о кинематографической карьере своих любимцев, в то время как среди обладателей кошек на такой успех рассчитывают только 15%. Опрос охватил 2100 человек и был реализован в апреле 2026 года.