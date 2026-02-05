«Кошелек ценою в человечность». Бездомный избил пенсионерку ради кражи сумки

Конфликтная ситуация развернулась в тот момент, когда пенсионерка шла домой после посещения магазина. Неподалеку от своего подъезда она была атакована неизвестным. Нападавший, действуя сзади, попытался заблокировать ей возможность позвать на помощь, после чего в грубой форме потребовал отдать личные вещи. Не встретив немедленного повиновения, злоумышленник силой попытался вырвать у хозяйки сумку и пакет с покупками.

Когда женщина начала громко звать на помощь, агрессор перешел к более жестким действиям, нанося удары по голове и лицу. Прервать избиение удалось лишь благодаря вмешательству случайного свидетеля — водителя, остановившего автомобиль и вышедшего на улицу. Увидев мужчину, нападавший ретировался с места происшествия. Пострадавшая, получившая телесные повреждения, незамедлительно обратилась в полицию и вызвала медиков.

В результате оперативных действий подозреваемый был быстро задержан. Им оказался мужчина, не имеющий определенного места жительства. В ходе допроса задержанный дал откровенные показания, полностью признав свою вину и пояснив, что целью грабежа было получение средств для приобретения спиртного.

В отношении подозреваемого правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Кемерово грабитель приговорен к трем годам лишения свободы за кражу сережек у пенсионерок.