Исследователи из Медицинской школы Университета Вирджинии (США) раскрыли ранее неизвестный механизм защиты головного мозга от паразита Toxoplasma gondii. Этот патоген, по разным оценкам, присутствует в организме до трети населения мира, персистируя преимущественно в тканях мозга.

Ученые под руководством доктора Таджи Харрис установили, что паразит способен инфицировать CD8+ Т-лимфоциты — ключевые иммунные клетки, предназначенные для уничтожения зараженных клеток организма. Однако в этих лимфоцитах активируется резервный защитный механизм. Фермент каспаза-8, присутствующий в Т-клетках, запускает в инфицированной клетке процесс апоптоза — запрограммированной гибели. Это приводит к уничтожению самой клетки вместе с находящимся внутри нее паразитом.

Эксперименты на лабораторных мышах подтвердили критическую важность этого механизма. У грызунов, у которых в CD8+ Т-клетках был отключен ген, ответственный за выработку каспазы-8, отмечалось тяжелое течение токсоплазмоза с резким увеличением количества паразитов в тканях мозга. Открытие меняет прежние представления о невозможности длительного существования Toxoplasma gondii внутри Т-лимфоцитов. Ученые полагают, что данное знание может лечь в основу новых терапевтических стратегий для пациентов с иммунодефицитами, чей мозг особенно уязвим для подобных инфекций.

