«Миграция детей в дикие уголки интернета»: почему в России не будут запрещать соцсети подросткам

В России не планируют вводить запрет на социальные сети для детей и подростков. В Госдуме считают, что такая мера, как в Австралии, может привести к массовому уходу молодежи в неконтролируемые сегменты интернета. Об этом сообщил в своем Max-канале первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Поводом стало выступление коллеги Горелкина, Андрея Свинцова, который предлагал изучить австралийский опыт. В Австралии с сентября действует закон, обязывающий крупные платформы получать согласие родителей для регистрации пользователей младше 16 лет. Власти страны уже сообщали о первых позитивных результатах.

Однако Горелкин указал на серьезный побочный эффект. По его словам, многие подростки просто переходят на менее популярные или иностранные платформы, которые не сотрудничают с регуляторами. Это провоцирует массовую миграцию молодежи в неконтролируемые уголки Сети, что депутат считает более опасным явлением.

