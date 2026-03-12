Кошка-оборотень: «рысь» перепугала сотрудников детского сада

В Нижегородской области разгорелась нешуточная драма с диким зверем, которая закончилась полным разоблачением. Как пишет ИА «Время Н» , сотрудники детского сада на улице Чайковского в городе Бор заметили на территории учреждения животное, которое по всем признакам напоминало рысь. Паника поднялась мгновенно — хищник рядом с детьми это вам не шутка. Воспитатели незамедлительно сообщили о гостье в министерство лесного хозяйства.

На место срочно выехал инспектор Госохотнадзора. Но когда специалист прибыл на точку, никого, кроме взволнованных сотрудников, не обнаружил. Хищница бесследно исчезла. Тогда решили подключить тяжелую артиллерию — камеры видеонаблюдения.

И тут выяснилось самое интересное. На записях вместо грозной лесной хищницы красовалась самая обычная домашняя кошка. Видимо, местный усатый-полосатый решил прогуляться по территории детсада, чем не на шутку перепугал бдительных граждан. Никакой рыси, конечно, и в помине не было.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона отнеслись к ситуации с пониманием. Территорию взяли под контроль, а сотрудникам детского сада передали контактные данные инспектора на случай, если вдруг настоящая рысь все-таки решит наведаться в гости. А пока можно выдохнуть: единственный хищник на районе — это местный кот, который теперь, вероятно, станет звездой соцсетей.

