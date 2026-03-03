Скользкая оккупация Подмосковья: испанские моллюски-едоки захватят регион

Прошедшая снежная зима, ставшая для жителей региона испытанием на прочность, подготовила почву для другой серьезной проблемы. Аномально глубокие сугробы сработали как гигантский термос, защитив кладки яиц испанских слизней от вымерзания. Пока морозы сковывали воздух, глубоко в земле будущая популяция рыжих вредителей чувствовала себя в полной безопасности. Как передает REGIONS , уже к маю Московская область может столкнуться с массовым выходом этих прожорливых моллюсков, способных за сутки уничтожить посадки, в десятки раз превышающие их собственный вес.

Ситуация осложняется тем, что у этого завозного вида в средней полосе практически нет естественных врагов. Местные птицы, ежи и жабы игнорируют «испанцев» из-за горькой и густой слизи. Обладая способностью откладывать до 500 яиц за сезон, эти гермафродиты стремительно вытесняют коренных обитателей садов.

Помимо угрозы для сельского хозяйства, слизни представляют опасность и для городской среды: они не только оккупируют тротуары, но и могут переносить на своей поверхности патогенные микроорганизмы и паразитов, что делает контакт с ними без защитных средств крайне рискованным.

Линия обороны должна выстраиваться уже сейчас, до начала активного пробуждения вредителей. Основная тактика заключается в ликвидации сырых убежищ — уборке старых досок, куч листвы и сорняков. Эффективными мерами считаются механический сбор в перчатках, установка приманок и создание защитных барьеров из золы или яичной скорлупы, которые обезвоживают моллюсков.

Несмотря на международный опыт использования специальных уток для борьбы с вредителями, подмосковным дачникам придется полагаться на ручной труд и своевременную очистку участков.

