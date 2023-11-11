Кошка Соня спасла девочку от смерти при пожаре в Челябинске

Счастливое спасение маленького ребенка произошел в селе Радиомайка Челябинской области. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, выйти живой из горящего дома девочке помогла кошка по кличке Соня.

Как приводится в публикации ведомства в аккаунте в соцсетях, причиной пожара в жилище стало короткое замыкание. После чего пламя, вспыхнув на кухне, грозило распространиться повсюду.

«Из-за короткого замыкания в электросчетчике, установленного в кухне, началось возгорание. В этот момент в доме находилась несовершеннолетняя дочь хозяев, она спала в своей комнате. Девочку разбудила кошка Соня: она настойчиво скреблась в дверь комнаты», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Тревогу питомца услышала девочка. Увидев происходящее, ребенок вместе с Соней выскочили в окно и спаслись. Через некоторое время на место ЧП приехали пожарные и потушили огонь.