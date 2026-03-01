«Кошки лечат на частоте 20–150 Гц». Эксперты выяснили, как вибрации мурлыканья влияют на здоровье

В России 1 марта традиционно чествуют пушистых любимцев — День кошек. Примерно у 59% граждан дома живет хотя бы один представитель семейства кошачьих. Специалисты Пермского политехнического университета рассказали «Газете.Ru» о том, как урчание питомцев отражается на самочувствии и действительно ли их хозяева обладают большей эмпатией, чем остальные.

Общение с кошками оказывает заметное влияние на защитные силы организма. Исследователи отмечают, что у детей, которые росли бок о бок с животными, реже диагностируют бронхиальную астму. Вероятный механизм кроется в воздействии определенных соединений, активирующих регуляторные Т-лимфоциты — именно они сдерживают чрезмерные воспалительные реакции. Такой постоянный контакт словно «тренирует» иммунную систему и помогает снизить предрасположенность к аллергии.

Сам процесс поглаживания кошки запускает гормональную перестройку в организме человека. Уже спустя несколько минут концентрация кортизола (гормона стресса) идет на спад, а выработка окситоцина возрастает. Чтобы ощутить этот эффект, достаточно гладить кошку в течение 5–10 минут. Если же общение с животным продолжается дольше, расслабляющее действие сохраняется на более продолжительный срок.

Психологи обращают внимание на то, что кошки способны стать настоящими помощниками для людей с синдромом дефицита внимания, аутизмом или депрессией. Ежедневная забота о питомце структурирует день, возвращает ощущение нужности и учит распознавать невербальные сигналы, что развивает эмпатию. Кроме того, вибрации мурлыканья в диапазоне 20–150 Гц близки к частотам, используемым в физиотерапии, что помогает мышцам расслабляться и ускоряет восстановление.

Как считают эксперты, люди, предпочитающие кошек, чаще демонстрируют эмоциональный интеллект и ценят личное пространство, тогда как владельцы собак обычно проявляют большую социальную вовлеченность. Но в одном наука не сомневается: кошки способны влиять не только на наше настроение, но и на фундаментальные физиологические процессы в теле.

