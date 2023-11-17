Кошку, просидевшую двое суток на дереве, выручили спасатели в Кашире

Небольшую, но очень важную спасательную операцию провели на днях работники 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» в Кашире. Им пришлось снимать с дерева кошку, которая, увы сама, спуститься не могла.

Для спасения пушистика привлекли лестницу. Ни одно животное и ни одно дерево во время операции не пострадало.

По словам заместителя начальника ПСЧ-220 Романа Широкова, жители обратились к спасателям посредством единого номера 122. Они сообщили, что вот уже два дня пытаются снять кошку с высоты, но все попытки оказывались безуспешными. Усугублял ситуацию и непрекращающийся дождь. Было видно, что животное промокло и выбилось из сил.

После того как спасатели, добравшись до нужной высоты, прогнули одну ветку, пушистик сам спрыгнул с дерева и умчался в соседний двор.