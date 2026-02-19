Кошмар Долиной продолжается: кто угрожает певице физической расправой после скандала

Народная артистка Лариса Долина всерьез опасается за свою безопасность. Как стало известно из информированных источников, в адрес певицы поступают угрозы, связанные с резонансным уголовным делом о крупном мошенничестве, пишет Общественная Служба Новостей.

Напомним, некоторое время назад знаменитость пострадала от действий аферистов и лишилась значительной денежной суммы. Сейчас, когда расследование набирает обороты, ситуация обострилась. Неизвестные лица начали запугивать артистку, что вынудило ее представителей предпринять ответные шаги.

Команда Долиной обратилась с официальной просьбой о закрытии судебных заседаний по данному делу. Главная цель — обеспечить физическую безопасность певицы и минимизировать любые риски для ее здоровья и жизни. Ограничение доступа к процессу, по мнению заявителей, поможет снизить накал страстей и оградить артистку от возможных посягательств.

Ранее в прессе также появлялась информация о бытовых сложностях певицы. Сообщалось, что Долина прописана в квартире, которая находится в доме с определенными проблемами. Местные жители рассказывали журналистам aif.ru, что район, где артистка приобрела недвижимость еще в 2006 году, сложно назвать благополучным с экологической точки зрения.