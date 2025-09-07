Кошмар на курорте: почему отдых на французском побережье обернулся трагедией?

Во французском регионе Манш автомобиль совершил наезд на группу пешеходов, в результате чего один человек скончался и несколько получили ранения.

В прибрежном городке Пиру на северо-западе Франции произошел инцидент, повлекший за собой человеческие жертвы.

Согласно официальному заявлению властей департамента Манш, легковой автомобиль выехал на пешеходную зону.

По предварительной информации, в результате происшествия погиб один человек. Медицинскую помощь на месте оказали шестерым пострадавшим, в число которых вошли четыре пешехода и двое пассажиров автомобиля-участника инцидента.

По данным местных СМИ, водитель транспортного средства потерял управление и врезался в террасу уличной пиццерии, где в момент аварии находились люди. Обстоятельства и причины случившегося в настоящее время устанавливаются.

