Бренд нижнего белья стал причиной срыва церемоний бракосочетания для 20 пар в столичном особняке. Место, забронированное для свадеб, внезапно отдали под закрытое мероприятие с участием российских звезд.

В Москве разгорелся скандал вокруг бренда, который лишил два десятка пар возможности провести выездную регистрацию брака. Как сообщает телеграм-канал Shot, инцидент произошел 26 февраля в особняке на Малой Ордынке.

Невесты утверждают, что согласовали проведение торжеств на этой площадке задолго до указанной даты. Однако непосредственно перед событием организаторы уведомили их о переносе церемонии, сославшись на проблемы с электричеством.

Одна из пострадавших девушек по имени Екатерина усомнилась в правдивости этой информации. Связавшись с ЗАГСом № 3, который курирует мероприятие, она выяснила истинную причину. Выяснилось, что особняк арендовали для частной презентации брендов и «Императорский фарфор». Стоимость звездной вечеринки оценивается в 3 миллиона рублей. На ней присутствовали Агата Муцениеце, Александра Бортич, Зепюр Брутян и Ольга Серябкина.

В настоящий момент пары вынуждены искать новые локации для бракосочетания. Невесты считают, что администрация площадки проявила неуважение, отдав предпочтение светскому мероприятию.