Кошмар перфекциониста в России: как в России начнут контролировать маникюр

С 30 апреля в стране вводится единый стандарт услуг ногтевого сервиса. Документ впервые с советского времени регламентирует длительность процедур и пошаговый алгоритм работы мастеров. Об этом пишет Коммерсант .

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, детально описывающий процесс оказания маникюрных и педикюрных услуг. Документ вступит в силу 30 апреля и впервые за долгие годы устанавливает четкие временные рамки и последовательность действий для специалистов индустрии красоты.

В ведомстве пояснили, что ранее действовавший базовый стандарт 2018 года определял лишь общие требования и терминологию. Однако детальная технологическая карта процедур отсутствовала в регламентах еще с советских времен. За этот период рынок ногтевого сервиса кардинально изменился благодаря появлению новых материалов, оборудования и методик работы. Инициаторами разработки документа выступили профессиональные объединения, предприниматели и образовательные учреждения.

Согласно новому регламенту, весь процесс оказания услуги разделен на три ключевых этапа. Подготовительный блок включает антисептическую обработку рук мастера и клиента, осмотр кожных покровов и ногтевых пластин, а также согласование стоимости и объема работ. Основная часть процедуры должна строго соответствовать технологической карте, где прописаны используемые средства и инструменты. На классический обрезной маникюр отводится не более 60 минут, аппаратный может длиться до 70 минут, а покрытие гель-лаком займет от четверти часа до 25 минут. Для педикюра установлен интервал от 60 до 90 минут, тогда как моделирование искусственных ногтей может растянуться до 2,5 часа.

Заключительный этап подразумевает рекомендации по уходу, а также обязательную дезинфекцию и стерилизацию инвентаря с последующей утилизацией расходников. В Росстандарте подчеркивают, что новые правила носят рекомендательный характер. Однако представители отрасли не исключают, что прописанный хронометраж может стать основанием для придирок со стороны контролирующих органов или недобросовестных клиентов.

Актуальность стандартизации эксперты объясняют высокой востребованностью профессии: еженедельно в России открывается более 400 вакансий мастеров, а услугами ногтевого сервиса пользуются 97% женщин. При этом широкое распространение студий в торговых центрах и небольших кабинетах зачастую приводит к отсутствию единых норм безопасности, что повышает риск заражения инфекциями.