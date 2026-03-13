Кошмар туристки: в турецкой клинике девушке уничтожили все зубы

Желание девушки усовершенствовать улыбку обернулось серьезными проблемами со здоровьем. В турецкой клинике ей провели совсем не ту процедуру, на которую она рассчитывала, в результате чего пациентка столкнулась с инфекцией и многократным удалением нервов, пишет лента.ру.

Российская туристка столкнулась с тяжелыми последствиями после визита к стоматологу в Турции. Как сообщает Telegram-канал Baza, девушка обратилась в местную клинику в марте с целью установки виниров, однако результат оказался прямо противоположным ожиданиям.

По словам пострадавшей, в процессе пребывания в кресле стоматолога ее собственные зубы были обточены до такой степени, что от них практически ничего не осталось. Выяснилось, что вместо планировавшихся виниров пациентке установили коронки и мосты. Это стало лишь началом череды осложнений.

Уже на следующий день женщина вернулась к врачу с жалобами на острую боль. Медикам пришлось удалить сразу шесть нервов. Однако спустя некоторое время процедуру пришлось повторить, и пациентка лишилась еще нескольких зубов. Ситуация усугубилась сильным отеком щеки, который возник после очередного вмешательства.

При повторном обращении специалисты диагностировали у россиянки инфекцию. Врачи пояснили, что если бы она затянула с визитом, ситуация могла потребовать экстренной госпитализации. В настоящий момент для восстановления здоровья женщине требуется дополнительное лечение, стоимость которого оценивается примерно в две тысячи долларов, что эквивалентно 160 тысячам рублей.