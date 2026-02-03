«Кошмар в джунглях». В Индии тигр растерзал пожилого фермера

В индийском заповеднике Тадоба-Андхари произошло очередное трагическое нападение тигра на человека. Как сообщает издание Times of India, жертвой взрослого тигра стал 75-летний местный житель Уддхав Варлу Мохурле.

Это случилось на рассвете, около 4:30 утра. Пожилой мужчина вышел из дома на свою ферму для выполнения привычных работ. Ненадолго отлучившись с участка в прилегающий лесной массив, он подвергся смертельной атаке хищника. Тревогу забили жители соседней деревни, которые и обнаружили следы трагедии.

Эта смерть стала уже третьим фатальным случаем с начала текущего года в данном районе, где люди сталкиваются с тиграми и леопардами. Власти, расследующие произошедшее, в очередной раз обратились к населению с официальным предупреждением. Особую опасность представляют выходы в лесную зону в темное время суток — ранним утром до восхода солнца и поздним вечером, когда активность крупных хищников достигает пика.

Ранее сообщалось о том, что тигр убил и съел ногу фермера в Махараштре.