Косить или платить: россиян предупредили о неожиданных штрафах за траву на даче

Владельцам загородных участков в России грозят денежные взыскания за разросшиеся сорные растения и сухостой. Максимальный размер штрафа может достигать 10 тысяч рублей. Об этом предупредил Владимир Шапкин, возглавляющий комитет Мособлдумы по вопросам имущества, экологии и природопользования, пишет KP.RU.

Как пояснил парламентарий, собственники земель обязаны следить за состоянием своих наделов. Запущенная территория, заросшая бурьяном, создает пожароопасную ситуацию, поскольку сухая трава легко загорается, что создает риск для соседних строений и участков.

За подобное нарушение правил борьбы с вредоносными растениями обычному гражданину придется заплатить от 300 до 500 рублей. Для должностных лиц размер взыскания составит 500–1000 рублей. Наиболее суровое наказание предусмотрено для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.