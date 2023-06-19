Косметолог Гришина перечислила основные ошибки применения косметики в летний сезон

По словам косметолога Марии Гришиной, летом следует облегчить макияж и давать коже «дышать», поэтому лучше кремы с плотной текстурой заменить на более легкие сыворотки, эмульсии или кремы. Об этом сообщает Life.ru .

Она пояснила, что первые способствуют появлению эффекта маски на лице и чересчур закупоривают поры.

Специалист добавила, что также в летний сезон стоит использовать питательные кремы.

По мнению Гришиной, рекомендуется распылять на лицо, шею и зону декольте термальную воду

Она подчеркнула, что также важно использовать крем с SPF-защитой.