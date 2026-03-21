Косметолог назвала главные ошибки ухода за кожей весной

Многие продолжают использовать плотные зимние кремы даже после наступления теплой погоды, хотя в этот период коже уже больше подходят легкие текстуры. Об этом в разговоре с « Газетой.Ru » рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Александра Камышникова.

По словам специалиста, с приходом тепла стоит постепенно переходить на более легкие средства ухода. Эксперт пояснила, что гели помогают освежать кожу и уменьшать жирный блеск, эмульсии обеспечивают комфортное увлажнение, а флюиды считаются универсальным вариантом для большинства типов кожи. Некоторые из них, как отметила косметолог, могут одновременно выполнять несколько функций — например, увлажнять и защищать от солнечного излучения благодаря SPF-фильтрам. Для области вокруг глаз в теплое время года также предпочтительнее гелевые или эмульсионные формулы.

Камышникова добавила, что в межсезонье можно комбинировать средства различной плотности. Более насыщенные кремы допустимо оставлять для отдельных зон лица, тогда как для Т-зоны лучше подойдут легкие текстуры. Еще один вариант — использовать увлажняющий гель на слегка влажной коже, а сверху наносить небольшое количество крема, чтобы постепенно адаптировать кожу к сезонным изменениям.

Эксперт также рекомендует обращать внимание на состав косметики. По ее словам, в весенний период полезны ингредиенты с лимфодренажным эффектом, такие как кофеин, особенно в средствах для области вокруг глаз. Успокаивающее действие могут оказывать экстракты зеленого чая, алоэ и центеллы, которые помогают коже восстановиться после зимнего холода.

Кроме того, весна подходит для мягкого обновления кожи. Косметолог отметила, что для деликатного отшелушивания можно использовать энзимные пудры, а также средства с AHA-кислотами, однако применять их следует умеренно. При этом от тоников с высоким содержанием спирта специалист советует отказаться, поскольку они могут нарушать естественный pH-баланс и пересушивать кожу.

Отдельное внимание врач уделила защите от солнца. По ее словам, ультрафиолет активен даже в пасмурную погоду, поэтому использование кремов с SPF остается важной частью ежедневного ухода. Для городских условий оптимальным считается защита уровня SPF 50, а в облачные дни — не ниже SPF 30.

Косметолог подчеркнула, что переход на весенний уход лучше проводить постепенно: сначала заменить одно средство, затем другое. Также важно не злоупотреблять интенсивным очищением и обязательно удалять солнцезащитные средства с помощью гидрофильного масла. Основой здорового состояния кожи, по ее словам, остаются мягкое очищение, антиоксидантный уход, а также здоровый образ жизни, включающий правильное питание, достаточное потребление воды и физическую активность.

