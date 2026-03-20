Кофе с яйцом в детской моче: китайская кофейня устроила скандал с «деликатесом»

В китайском городе Дунъян разгорелся скандал, достойный сюреалистического триллера. Местная кофейня решила добавить в меню американо с необычным топпингом — яйцом, сваренным в моче мальчиков младше десяти лет. В выходные продажи доходили до ста чашек в день. Об этом сообщает South China Morning Post.

С виду безобидный напиток скрывает древнюю местную традицию. Яйца, томленые в урине, здесь считаются деликатесом уже не одно поколение. Местные верят: такое блюдо избавляет от весенней сонливости и спасает от солнечного удара. В 2008 году его даже внесли в список нематериального культурного наследия Дунъяна.

Кофейня пошла дальше: яйцо обжаривали, водружали на чашку американо и предлагали гостям либо съесть отдельно, либо смешать с кофе. По задумке получался бодрящий микс из кофеина и древних рецептов. Но когда информация попала в соцсети, публика разделилась на два лагеря. Одни назвали напиток «культурным достоянием», другие — «мерзостью, за которую должно быть стыдно».

Владельцы заведения не ожидали такой бури. Они настаивают, что строго соблюдают технологию: моча собирается исключительно у здоровых мальчиков, яйца варятся при определённой температуре, а сам продукт не выходит за рамки традиции. Однако представители туристической отрасли опасаются, что теперь город могут узнать не как центр древнего наследия, а как место, где кофе варят на детской моче.

