Косметолог Парамонов рассказал о рисках соляриев

Многие посещают солярии с целью подготовки к пляжному сезону. Врач-косметолог Алексей Парамонов рассказал о рисках таких процедур и о том, как правильно загорать на солнце. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, интенсивность ультрафиолетового излучения в солярии в сто раз выше солнечной, в связи с чем в сто раз опаснее. Так, это приводит к развитию рака кожи, помутнению хрусталика глаза и потере зрения. Кроме того, в возрасте до 30 лет в два раза возрастает риск меланомы.

Он также отметил, что регулярное посещение солярия приводит к дряблости и обвисанию кожи, появлению морщин, появлению пигментных пятен.

Медик также дал советы тем, кто все равно планирует посетить солярий. Прежде всего первые пребывания в солярий не должны быть больше семи минут. Кроме того, загорать лучше в движении, а не лежа. Также нельзя загорать при мокрой коже и следует использовать крема с SPF и специальные лосьоны после загара.