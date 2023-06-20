Косметолог Радина развеяла мифы об опасности автозагара

Летом многие желают приобрести автозагары, тем не менее считают, что данные средства вредны. Врач-косметолог Кристина Радина рассказала, насколько данные убеждения правдивы. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, автозагар способствует приобретению желаемого оттенка кожи людям с довольно светлым цветотипом и тем, кому нельзя загорать на солнце.

Медик добавила, что автозагар дает быстрый эффект и содержит много полезных для кожи витаминов и масел.

Она уточнила, что при использовании автозагара стоит помнить об индивидуальной непереносимости и возможной аллергии на него, вероятной сухости кожи и сложностях в равномерном нанесении на кожу.