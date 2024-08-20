Косметолог раскрыла, что могла сделать с лицом внучка Маслякова

«На самом деле, всего этого можно было бы добиться в столь молодом возрасте с помощью массажа лица и элементарного подбора ухода за кожей. Ведь состояние нашей кожи на 80% зависит как раз от домашнего ухода. Сейчас существует много качественных средств и косметологических методик для ухода за кожей, которые часто недооценивают, прибегая сразу к инвазивным методам», — заключила эксперт.