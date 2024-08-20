Косметолог раскрыла, что могла сделать с лицом внучка Маслякова
Косметолог Кузенкова заявила, что внучка Маслякова «сделала» свое лицо
Фото: [соцсети]
Внучка знаменитого ведущего КВН Александра Маслякова, 18-летняя Таисия опубликовала в одной из социальных сетей свои фотографии, которые вызвали бурную реакцию пользователей. Многие обвинили девушку в чрезмерном использовании средств для изменения лица, однако сама Таисия заявила, что все натуральное. Косметолог Мария Кузенкова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие процедуры для лица на самом деле могла сделать дочь Маслякова.
По словам эксперта, здесь не обошлось без пластики или большого количества косметологических операций.
«Скорее всего, девушка использовала липолитические средства для уменьшения объема лица. Также была сделана процедура нитевой подтяжки, использовались филлеры, которые придают им форму. По четко выраженным скулам и вытянутому подбородку это особенно заметно», — пояснила она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Косметолог подчеркнула, что прослеживается и наличие в коже Таисии ботулотоксина.
Фото: [соцсети]
«По фото видно, что она не может проявлять мимику в полной мере. Ведь при ботоксе мышцы лица «отключаются», — объяснила Кузенкова.
Подобные вмешательства в естественную красоту могут привести к неприятным последствиям. Особенно в столь юном возрасте, отметила косметолог.
«На самом деле, всего этого можно было бы добиться в столь молодом возрасте с помощью массажа лица и элементарного подбора ухода за кожей. Ведь состояние нашей кожи на 80% зависит как раз от домашнего ухода. Сейчас существует много качественных средств и косметологических методик для ухода за кожей, которые часто недооценивают, прибегая сразу к инвазивным методам», — заключила эксперт.
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