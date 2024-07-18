Чаи и овощные отвары: диетолог раскрыла секрет красивого лица по утрам

Многим знакома проблема, когда утреннее пробуждение сопровождается непрезентабельными отеками на лице и «помятым» видом. Диетолог Анастасия Тараско рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как можно подготовиться к красивому отражению в зеркале с вечера.

Эксперт отметила, что каких-либо особенных напитков, продуктов или веществ, которые усиливали бы процесс детоксикации, не существует, так как организм человека самостоятельно с этим справляется. Нужно всего лишь ему не мешать. Однако кое-какие секреты утренней красоты все же есть.

«Чтобы хорошо выглядеть, нужно больше воды выпивать в течение дня — утром и днем. Конечно, если хочется пить и вечером, то нужно утолять жажду», — поделилась диетолог с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Если же говорить о конкретных напитках, то на первом месте, по словам Тараско, простая чистая вода.

«Номер два — это всевозможные травяные чаи. Ромашка, иван-чай, мелисса — все, что вам нравится, подходит по вкусу, не вызывает какого-то дискомфорта. И на третьем месте я бы поставила, наверное, овощные соки. Это источник витаминов, клетчатки, микроэлементов. Конечно, без какого-то подслащения, добавления соли, просто такой экстракт из овощей», — заключила она.

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