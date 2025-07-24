Косметологи уличили во лжи блогера Карину Кросс, отказавшуюся от филлеров

Конфликт между Кариной Кросс и косметологами выявил интересный медицинско-правовой парадокс. После заявлений блогера о полном выведении филлеров эксперт Марият Мухина обнаружила явные признаки их присутствия. Об этом эксперт заявила в беседе с Общественной службой новостей.

Марият Мухина указала на вероятное присутствие филлеров на скулах, подбородке и носогубных складках Кросс. По ее предположению, эффект молодого лица мог быть достигнут с помощью похудения и смещения филлеров.

«Возможно, Карина прибегла к эндоскопическим пластическим операциям либо использует аппаратные процедуры, дающие усадку кожи и сокращающие кожный лоскут, потому что как-то слишком подтянуто она выглядит», — продолжила косметолог.

Однако эксперт также считает, что эффект могла дать и стоматология: работа с прикусом и зубами также меняют лицо.

Тем временем Карина Кросс готова подать в суд на косметолога, которые ранее не поверил в выведении филлеров из лица. Он публично обсудил внешность блондинки, чем вызвал сомнения и подписчиков. Блогер восприняла это как клевету.

Ранее сообщалось, что ведущая Виктория Боня рассказала о неудачной операции в США.