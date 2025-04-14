Космический корабль Blue Origin с Кэтти Пэрри и невестой Безоса совершил туристический полет

Компания Blue Origin запустила в космос корабль, на борту которого был полностью женский экипаж. В его состав вошли певица Кэтти Перри и Лорен Санчес, невеста основателя этой компании Джеффа Безоса. Об этом сообщили представили самой фирмы, их слова привел ТАСС.

По утверждению Blue Origin, ракета типа New Shepard была запущена в 31-й раз в рамках туристического полета в космос. На ее борту были только женщины. Таким образом, полет с полностью женским экипажем был проведен впервые с 1963 года, когда на орбиту была запущена ракета с Валентиной Терешковой, представительницей СССР.

В экипаж корабля вошли шесть человек: артистка Кэтти Перри, невеста Безоса Лорен Санчес, бывший инженер НАСА Эйша Боув, биолог Аманда Нгуйен, продюсер Кериэнн Флинн и ведущая с телевидения Гэйл Кинг. Ракета вышла в суборбитальное пространство всего на 10-12 минут, и женщины на несколько минут смогли ощутить невесомость, а также понаблюдать за Землей из космоса.

Ранее сообщалось, что экипаж международной космической станции поздравил россиян с орбиты с Днем космонавтики. Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков пожелали соотечественникам благополучия и радости от побед в космосе.