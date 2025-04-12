Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

12 апреля в мире отмечается День космонавтики. С этим праздником россиян поздравили космонавты, которые сейчас находятся на Международной космической станции.

Видеоролик с поздравлением опубликовал «Роскосмос».

Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков пожелали соотечественникам благополучия и радости от побед в космосе.

Алексей Овчинин также отметил, что в нашей стране космос всегда был больше, чем профессия.

Иван Вагнер также добавил, что Россия всегда славилась талантами, а благодаря подвигу десятков тысяч мужчин и женщин первой в мире смогла покорить космическое пространство.

Ранее сообщалось о том, что Кэти Перри собралась в космос на ракете Blue Origin.