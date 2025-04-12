Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем космонавтики
Фото: [телеграм-канал госкорпорации «Роскосмос»]
12 апреля в мире отмечается День космонавтики. С этим праздником россиян поздравили космонавты, которые сейчас находятся на Международной космической станции.
Видеоролик с поздравлением опубликовал «Роскосмос».
Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков пожелали соотечественникам благополучия и радости от побед в космосе.
Алексей Овчинин также отметил, что в нашей стране космос всегда был больше, чем профессия.
Иван Вагнер также добавил, что Россия всегда славилась талантами, а благодаря подвигу десятков тысяч мужчин и женщин первой в мире смогла покорить космическое пространство.
Ранее сообщалось о том, что Кэти Перри собралась в космос на ракете Blue Origin.