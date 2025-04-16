Герой России, космонавт Елена Серова встретилась с воспитанницами Можайской воспитательной колонии. Встреча прошла по инициативе Общественной палаты Подмосковья и региональной ОНК, рассказали в ГУФСИН России по Московской области.

Серовой рассказали, как в колонии организован образовательный процесс, какие условия созданы для воспитанниц. Она посетила военно-патриотический музей, одно из общежитий, библиотеку и столовую.

После этого прошла встреча с воспитанницами. Гостья рассказала девушкам о своем жизненном пути, полетах в космос и работе на Международной космической станции. Воспитанницы активно задавали космонавту вопросы о жизни на МКС и ощущениях при полете в космос.

«Я очень рада сегодняшней встрече с вами. Сейчас вы стоите на пороге взрослой жизни, ответственно относитесь к учебе, образование играет важную роль в формировании личности», — обратилась Серова к девушкам.

В завершение встречи она раздала автографы и подарила воспитанницам фотографии Земли из космоса. Девушки, в свою очередь, вручили гостье свои творческие работы на тему космонавтики.

Ранее сообщалось, что в подмосковных парках прошло масштабное празднование Дня космонавтики. Тематические мероприятия посетили более 25 тыс. человек.