Космонавт Прокопьев подтвердил полет американцев на Луну

Американцы летали на Луну, однако часть кадров могли сделать в павильоне для того, чтобы отчитаться перед налогоплательщиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на космонавта Сергея Прокопьева.

Американцы высадились на спутник Земли еще в 1969 году, однако и сегодня не все верят в том, что данное событие имело место быть.

- По рассказам наших коллег, которые старшего поколения, которые были участниками этих событий, они говорят: «Мы действительно все это наблюдали, знаем, как это было», — сказал Прокопьев.

При этом он допустил, что часть кадров они сделали в павильоне на Земле, дабы отчитаться перед гражданами США о том, куда пошли их налоги. А факт того, что американцы все-таки побывали на Луне, подтверждается автоматическими станциями.

Ранее сообщалось о том, что астронавту NASA понадобилась помощь в стационаре больницы после прибытия с МКС.