«Космос должен вернуться»: боец СВО пообещал 1 млн руб. за возвращение кота

Боец специальной военной операции из деревни Славянка Ленинградской области объявил о вознаграждении в 1 млн руб. за возвращение домашнего питомца. Черный кот по кличке Космос пропал летом, когда его хозяин уехал в командировку.

По словам военного, он взял животное пять лет назад, и с тех пор кот стал для него не просто питомцем, а настоящим товарищем. Однажды Космос спас жизнь хозяину и его сослуживцам, начав громко мяукать за секунды до мощного взрыва. Этот инцидент заставил бойцов вовремя укрыться.

Пропажу обнаружили друзья, которые приходили кормить кота в отсутствие хозяина. Они увидели открытую форточку в квартире. Владелец животного уверен, что Космос не мог сбежать самостоятельно, и допускает, что питомца забрал кто-то из соседей. Отличительными признаками кота являются черный окрас и небольшие шрамы на ушах, оставленные осколками. Объявления с фотографиями и описанием уже разосланы по всем местным чатам.

