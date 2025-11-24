«Швырнул о тротуар»: живодер на глазах очевидцев расправился с котом в Можайске

В Можайском городском округе произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. В деревне Кукарино неизвестный мужчина совершил акт жестокости по отношению к домашнему животному — он поднял кота и с силой бросил его на асфальт несколько раз. Юрист Татьяна Коваленко прокомментировала данную информацию, сообщил REGIONS.

По информации соцсетей, свидетелями происшествия стали местные жители. Они не только заступились за животное, но и оперативно сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Информация о произошедшем быстро распространилась через соцсети, вызвав возмущение среди жителей округа.

По данным соцсетей, пострадавшее животное было срочно доставлено в ветеринарную клинику, однако, несмотря на усилия врачей, спасти кота не удалось. В настоящее время ведется поиск человека, совершившего это жестокое деяние.

Юрист Татьяна Коваленко пояснила, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от конкретных обстоятельств дела и квалификации преступления, виновному может грозить наказание в виде штрафа, обязательных работ или ареста.

«Жестокое обращение с животным — это довольно широкое понятие. Сюда входит и причинение животному боли, избиение, лишение его еды, содержание на морозе или жаре, членовредительство, проведение опытов и прочее. Проще говоря, под статью попадают все действия, которые привели к увечьям или смерти животного», — прокомментировала Коваленко.

Ранее сообщалось, что россиянин застрелил соседскую собаку, которая зашла на его территорию.