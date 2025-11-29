Кости ломаются: одиночество за столом ускоряет старение организма после 65

Метаанализ данных 20 международных исследований, охвативший свыше 80 тыс. человек из 12 стран в возрасте от 65 лет, показал, что регулярные приемы пищи в одиночестве связаны со снижением качества рациона и недостаточным поступлением ключевых питательных веществ, пишет Planet Today со ссылкой на Appetite.

По итогам анализа установлено, что у пожилых людей, которые чаще всего едят одни, выше вероятность самопроизвольной потери массы тела и ослабления костной ткани. Отмечено существенное различие в потреблении белка, дефицит которого усиливает мышечную слабость и ускоряет возрастные изменения.

Исследователи подчеркнули, что прием пищи выполняет не только физиологическую, но и социальную функцию. При отсутствии общения ухудшается аппетит, снижается разнообразие блюд и сокращается объем необходимых нутриентов — сообщили авторы работы.

