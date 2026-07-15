Костный бульон не молодит: врач сказала, во что превращается коллаген в желудке

По ее словам, коллаген из пищи не поступает в организм в неизменном виде: под действием ферментов он расщепляется до аминокислот и небольших пептидов, которые расходуются по текущим потребностям, а не направляются целенаправленно в кожу, волосы или суставы. Убедительных клинических данных, подтверждающих выраженное омолаживающее действие бульона, на сегодняшний день нет.

Врач отметила, что для синтеза собственного коллагена организму необходимы не только аминокислоты, но и достаточное поступление витамина С, меди, цинка и белка. Сам бульон она не относит к продуктам, обязательным для ежедневного употребления, и допустимым считает объем около 200–250 миллилитров в день несколько раз в неделю. При этом наваристые бульоны могут повышать уровень мочевой кислоты и ухудшать течение подагры, поэтому их советуют ограничить пациентам с хронической болезнью почек, некоторыми заболеваниями печени и тем, кому показана низкопуриновая диета. Наиболее эффективной стратегией для здоровья кожи, суставов и соединительной ткани Пехотина назвала сбалансированное питание с чередованием источников белка — рыбы, нежирного мяса, яиц, молочных продуктов и бобовых — в сочетании с продуктами, богатыми витамином С.