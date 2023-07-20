Костомаров признался, что ему непросто привыкнуть к изменениям в жизни

Как сообщает «Газета.ру» , олимпийский чемпион по фигурному катанию, наконец вернулся домой. Он и его жена, Оксана Домнина, сейчас адаптируются к новой жизни после тяжелого больничного периода.

Спортсмен столкнулся с серьезным вызовом, когда после новогодних выступлений ему пришлось бороться с пневмонией. Напомним, что Костомаров был госпитализирован. Он прошел реанимационные процедуры в попытках восстановить свое здоровье.

Однако в процессе лечения ему ампутировали стопы и кисти. Это серьезные потери, с которыми спортсмен и его семья стараются примириться. Но, несмотря на все трудности, олимпийский чемпион активно работает над своей физической подготовкой и психологической адаптацией к изменениям. Стойкость и решимость, которые проявляет Роман Костомаров, демонстрируют силу человеческого духа.