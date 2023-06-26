Костомаров вошел в список должников, не оплатив налоги суммой более 100 тыс. рублей

Помимо проблем со здоровьем, фигурист столкнулся с еще одной трудностью. Несмотря на это, он настроен решительным образом, о чем сообщает портал «Дни.ру»

Как известно, сейчас Роман Костомаров находится в больнице. Он пережил уже несколько операций за последние месяцы. Но, судя по некоторым источникам, сейчас все самое страшное для спортсмена уже позади. На данный момент он проходит курс реабилитации и готовиться к протезированию конечностей.

В больницу к своему мужу каждый день приезжает Оксана Домнина. Ради его здоровья она отказывается от гастролей. Как оказалось, фигурист теперь числится в списке должников ФНС. На его имя подсчитано более 100 тысяч рублей неоплаченных налогов. В любом случае, для Костомарова все проблемы – не повод сдаваться.