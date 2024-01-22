Кот-талисман из Каширы добрался до Лимпопо вместе с героем кругосветного путешествия

Каширянин Саша Холодный (Александр Морозов) взял с собой в дальнюю дорогу талисман, который ему подарил Каширский краеведческий музей.

Путешественник проехал на машине 120 стран мира, а недавно добрался до Африки. На своем транспорте Холодный стартовал из Каширы, сменив снежные пейзажи на солнечные локации другого материка.

«Нашему известному земляку Саше Холодному, путешествующему вокруг Света на автомобиле советского автопрома Буханке, все нипочем!» – отмечает Администрация городского округа Кашира.

На память и удачу Каширский краеведческий музей передал земляку кота в виде игрушки-талисмана. Через некоторое время Холодный отчитался, что находится у известной реки Лимпопо. Оттуда счастливый турист посылает фотографии жирафов, носорогов, а также снимки с тем самым подарком из родных краев, который однажды вернется в стены музея Каширы и станет экспонатом.