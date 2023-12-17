Кот в Балашихе спасаясь от холодов под капотом Toyota насмерть перепугал собравшихся чинить джип слесарей

Как передает Shot, хозяин авто поставил свою Toyota Rav-4 на ремонт в автосервис на улице Константинова в Ногинске. Отмечается, что в это самое время под капотом находится кот, решивший погреться.

В момент, когда слесарь открыл капот, обескураженный кот рванул что есть мочи на свободу, чуть не отправив в смертельный шок как самого работника автосервиса, так и находившихся рядом его коллег.

«Поймать его не могли четыре дня: все это время он прятался от сотрудников автосервиса, а в качестве туалета выбрал дорогущий Porsche. Позже выяснилось, что кот живёт по соседству с хозяином Toyota Rav-4», - приводится в публикации.

Сообщается, что после поимки кота, хвостатого питомца вернули его хозяевам.