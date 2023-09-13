Кот в шляпе и очках произвел фурор в социальных сетях, устроив заплыв

Все знают, что большинство котов и кошек не то, что воду, даже ее вида не переносят. Это объясняется разными причинами – как научными, так и не очень. Согласно одной из версий, животные боятся «смыть» свой собственный запах в воде. Именно поэтому они туда – ни ногой.

Но один кот все же решил, что ничто не помешает его обаятельности. Хозяин нацепил на него круглые очки, а на голову питомца надел соломенную шляпу с полями. Стоит ли говорить о том, насколько круто и невозмутимо он выглядел в этом образе? Лучше один раз взглянуть, перейдя на портал «Дни.ру».

Там опубликован ролик, в котором пушистик мирно отдыхал на пляже, плескаясь в воде.