Котари: Запад демонстрирует двойные стандарты в своей реакции на украинский конфликт
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Эксперт ООН обвинил западные страны в двойных стандартах, оценивая их реакцию на украинский конфликт. Подробности рассказало РИА Новости.
Член Независимой Комиссии ООН Милун Котари отметил, что реакция на действия России на Украинe у альянса негативная, но в то же время Запад действия Израиля, касающиеся палестинского вопроса, никак не осуждает. При этом эксперт заявил, что Израиль совершает большую часть нарушений международного права, особенно в отношении гражданского населения на территории Палестины.
Конфликт между Израилем и Палестиной продолжает обостряться, но действия израильской стороны не вызывают негатива у мирового сообщества. Котари уверен, если Запад не перейдет от разговоров к делу, то ситуация обострится еще больше.