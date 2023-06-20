Котари: Запад демонстрирует двойные стандарты в своей реакции на украинский конфликт

Член Независимой Комиссии ООН Милун Котари отметил, что реакция на действия России на Украинe у альянса негативная, но в то же время Запад действия Израиля, касающиеся палестинского вопроса, никак не осуждает. При этом эксперт заявил, что Израиль совершает большую часть нарушений международного права, особенно в отношении гражданского населения на территории Палестины.

Конфликт между Израилем и Палестиной продолжает обостряться, но действия израильской стороны не вызывают негатива у мирового сообщества. Котари уверен, если Запад не перейдет от разговоров к делу, то ситуация обострится еще больше.