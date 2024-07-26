Котельниковская компания ПКП «ЕВРО ПАК» вошла в сотню лучших предприятий России

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин встретился с управляющим менеджером компании ПКП «ЕВРО ПАК» Евгением Медведевым, который стал финалистом в федеральном конкурсе на премию «Молодой промышленник года».

Награждение победителей конкурса состоялось в рамках Международной промышленной выставки-форума ИННОПРОМ-2024, которая проходила в Екатеринбурге. Во время награждения Евгений участвовал в дискуссиях, посещал деловые завтраки, презентовал предприятие, расширяя список знакомств с потенциальными партнерами и заказчиками. Мероприятие проходило на протяжении нескольких дней.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин во время встречи с Евгением Медведевым обсудил важность единства бизнес-сообщества и отметил большой потенциал отечественных предприятий.

Финалистами конкурса «Молодой промышленник года» стали еще три менеджера, работающие в компаниях Подмосковья. Эксперты и члены жюри конкурса обращали внимание на личный вклад каждого в развитие представляемого им предприятия и влияние на рост производственных показателей организации.