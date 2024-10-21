Вокальная студия «Рикки-Тикки» из г.о.Котельники завоевала 2-ю степень на «VOCALIS»

Вокальная студия «Рикки-Тикки» приняла участие во Всероссийском открытом конкурсе «VOCALIS», который проходил в субботу, 19 октября, в московском Дворце культуры «Капотня».

Студия «Рикки-Тикки» исполнила премьерную песню «Слушай сердце» и стала фаворитом многих зрителей. Гости мероприятия оценили невероятные вокальные данные, артистизм, харизму и боевой настрой ребят. Члены жюри также отметили профессионализм вокалистов и их невероятно сильную энергию. По итогам конкурса студия была удостоена престижного звания Лауреатов 2 степени.

«Эта победа — яркий пример того, что упорный труд и любовь к вокальному искусству всегда приносят свои плоды», — отметили в Администрации городского округа Котельники.

Администрация муниципалитета благодарит студию «Рикки-Тикки» за необыкновенное выступление и поздравляет с победой. Слова благодарности также выражены руководителю Олесе Евдокимовой, которая вкладывает много сил в развитие молодого поколения округа. Вокальной студии желают дальнейших побед.