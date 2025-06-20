Котельные годами «душили» жителей российского города опасными выбросами

ООО «Ижморская теплосетевая компания», управляющая 16 объектами, годами выбрасывала в атмосферу токсичные вещества без очистки. Это выяснила в ходе проверки прокуратура.

Среди загрязнителей — взвешенные частицы, диоксид азота, оксид углерода и бензапирен, относящийся к I классу опасности. Этот канцероген способен накапливаться в организме, провоцируя онкологические заболевания.

Несмотря на предписание прокуратуры, руководство компании проигнорировало требование установить фильтры. Суд обязал устранить нарушения, но исполнение решения затягивается.

Местные жители продолжают дышать загрязненным воздухом, так как компании еще только предстоит исполнить законное предписание.

Ранее сообщалось, что горняк погиб в кузбасской шахте «Полосухинская», предположительно, из-за не устраненных нарушений.