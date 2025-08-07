Котельные Коломны готовят к новому отопительному сезону

В городском округе Коломна активно ведутся работы по подготовке к грядущему отопительному сезону.

Специалисты проводят тщательную проверку тепловых сетей и котельных, чтобы обеспечить своевременный и надежный запуск подачи тепла.

В рамках подготовки к отопительному сезону будет проверено внушительное количество инженерных сетей: свыше 326 км тепловых магистралей, более 720 км водопроводных линий и 460 км канализационных сетей. Плановые профилактические мероприятия охватят 118 котельных, расположенных на территории округа.

«Все работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляются по утвержденному плану. До наступления зимних холодов мы завершим капитальный ремонт и модернизацию свыше 6,5 км тепловых сетей в нашем городском округе», - сообщил глава Коломны Александр Гречищев.

В частности выполняется планово-предупредительный ремонт оборудования на котельной № 81, расположенной в микрорайоне 1 города Озеры. При этом, подача горячей воды потребителям не прерывается. Лично Александр Гречищев проконтролировал ход работ на данном объекте.