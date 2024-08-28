Котельные во Фрязино полностью готовы к отопительному сезону

В Наукограде завершились работы по подготовке котельных к запуску тепла. Об этом сообщил глава городского округа Фрязино на своей странице в социальных сетях.

Дмитрий Воробьев посетил объекты по поручению вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина и проверил готовность котельных к новому отопительному периоду. Ранее на них велись сезонные планово-предупредительные работы.

В осмотре также принимали участие коллеги Главы округа и генеральный директор АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» Николай Танасийчук. Вместе они провели внеочередной мониторинг работы центральных объектов теплоснабжения.

Три современных котла установлены на котельной №11 по итогам технического перевооружения, которое прошло в 2023 году. Множество конструктивных элементов на объекте было модернизировано или отремонтировано. В частности, улучшения коснулись газового оборудования и дымоходов.

Теперь котельное оборудование работает с умягченной водой благодаря новой системе химводподготовки. Также специалисты провели отмывку теплообменников, заменили задвижки на аккумуляторных баках и насос горячего водоснабжения. Жители домов и учащиеся образовательных учреждений на Окружном проезде будут обеспечены теплом с началом нового отопительного сезона.

Что касается котельной №13, то она продолжает свою работу в сезонном режиме. В ближайшие годы здесь пройдет капитальная реконструкция, которая станет одним из важнейших проектов Наукограда. А пока что тут завершаются работы по созданию детального плана всего процесса технического перевооружения, намеченного на 2025-2027 годы.

После этого котельная на ул. Вокзальной будет переведена на постоянный режим работы. Круглогодичное использование снизит нагрузку на другие котельные. В целях обеспечения удаленной диспетчеризации теплоносителя на всех объектах сейчас устанавливают специальные датчики.

Такие масштабные работы по обновлению городских сетей и котельных установок проводятся сотрудниками местной Теплосети каждый год. А все потому, что ключевой задачей всего жилищно-коммунального хозяйства является бесперебойная подача тепла фрязинцам в холодное время года.