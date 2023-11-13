Котенок Мурзик стал талисманом музея-заповедника Пушкина в Больших Вяземах
Фото: [Мария Шматкова]
Котенок Мурзик стал талисманом и охранником музея-заповедника Пушкина в Больших Вяземах, передает РИАМО. Пушистого нашел замдиректора по науке учреждения Владимир Сизов.
В один из дней Сизов поехал по рабочему вопросу в Захарово. Возле контейнерной площадки он услышал писк и обнаружил коробку с котятами. Одного спасти не смогли, второго приютила участница клуба «Юных журналистов», а третьего «трудоустроили» в музей. Котенку дали кличку Мурзик, отвезли его в ветклинику и начали выхаживать.
«Прошло две с половиной недели, сейчас Мурзик поправился, шерсть лоснится, он очень ручной, приучен к лотку. Котенок любит играть, и мы очень надеемся, что кто-то захочет забрать его в дом, в теплые домашние руки», - отметил Сизов.
В музее для Мурзика обустроили лежанку. Животное очень воспитанное, отмечают сотрудники. По словам Сизова, к котенку все настолько привязались, что расстаться с ним, когда найдутся желающие приютить животное, будет непросто.
«В музее у нас живут коты. Они помогают нам в борьбе с мышами, сохраняют наши экспонаты от грызунов, поэтому и для Мурзика работа найдется, а пока он подрастает и радует всех своим урчанием и игривым характером», - отметил он.