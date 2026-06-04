Котлета «Мечта» обернулась кошмаром: россиянка засудила производителя за треснувший зуб

Рыбный полуфабрикат под названием «Мечта» обернулся для жительницы Череповца не гастрономическим удовольствием, а визитом к стоматологу и судебным разбирательством. Как пишет RuNews24.ru , женщина не только отстояла свои права, но и получила весомую компенсацию от недобросовестного производителя — более 77 тысяч рублей.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Муж череповчанки приобрел в торговой точке производителя тресковые котлеты с творогом. Во время обеда 49-летняя женщина обнаружила в продукте перемолотые рыбьи кости и хрящи. Один из твердых фрагментов попал между зубов — коронка треснула, зуб пришлось удалить. Ситуацию усугубили майские праздники: попасть к врачу удалось не сразу, лечение заняло около 7,5 тысячи рублей, а из-за отека и синяков женщине было стыдно выходить на новую работу.

В суде представители производителя настаивали на высоком качестве продукции и ссылались на запущенный кариес истицы. Однако судебно-медицинская экспертиза подтвердила: повреждение зуба произошло именно при употреблении котлеты.

Суд взыскал с производителя стоимость лечения и самого продукта (7,5 тыс. рублей), компенсацию морального вреда (15 тыс. рублей), штраф за отказ добровольно удовлетворить требования (11,2 тыс. рублей), а также расходы на экспертизу (44 тыс. рублей). Общая сумма превысила 77 тысяч рублей. Требования к продавцу суд отклонил, возложив ответственность напрямую на изготовителя.

Вологодская область может похвастаться и другими показательными делами. Житель Вологды отсудил у продавца почти 40 тысяч рублей за диван с дефектами обивки и сломанной деталью. Жительница Вологды взыскала с управляющей компании более 64 тысяч рублей за затопление квартиры. А за 9 месяцев 2025 года с помощью специалистов Роспотребнадзора потребителям удалось вернуть более 5 миллионов рублей — все иски, в которые вступал надзорный орган, были удовлетворены.