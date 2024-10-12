Котлован новостройки обрушился в Москве, под завалами есть люди

На востоке Москвы обрушился котлован строящегося жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы.

Согласно полученной информации, под завалами могут находиться минимум двое рабочих.

«Двое рабочих оказались под завалом после обрушения котлована новостройки на востоке Москвы», — сообщил собеседник агентства.

В настоящее время на место следуют экстренные службы и скорая помощь. Других подробностей инцидента пока не приводится.